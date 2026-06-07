ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арома медитация на истинные желания

«Восьмерка», Газовая 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Поиск внутренней опоры и личного стиля жизни, без чужих ожиданий. Перед тобой инструмент для поиска внутренней опоры и личного стиля жизни без чужих ожиданий. Арома медитацию проведёт психолог, ароматерапевт Александра Колосовская. В программе: — Терапевтические масла (аромат-якорь) — Медитация на истинные желания — Круг, общение, метафорические карты Ощути себя, отбросив суету. Видеоинструкция, как найти пространство: https://t.me/vosmerkaloft/9

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Время жить
Время жить
до

1000₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю
c
по

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста