Арома медитация на истинные желания
«Восьмерка», Газовая 10
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Про событие
Поиск внутренней опоры и личного стиля жизни, без чужих ожиданий. Перед тобой инструмент для поиска внутренней опоры и личного стиля жизни без чужих ожиданий. Арома медитацию проведёт психолог, ароматерапевт Александра Колосовская. В программе: — Терапевтические масла (аромат-якорь) — Медитация на истинные желания — Круг, общение, метафорические карты Ощути себя, отбросив суету. Видеоинструкция, как найти пространство: https://t.me/vosmerkaloft/9
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