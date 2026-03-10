Вова Чё Морале и его бэнд посвящают вечер Луи Армстронгу. В программе знакомые хиты Армстронга и его современников, истории из жизни маэстро, виртуозная труба, скэт и много импровизации. Армстронг называл себя «развлекателем» и считал, что музыка должна делать людей счастливыми. Вова Чё Морале продолжает эту традицию, соединяя джаз, юмор и живое общение с залом. Вова Чё Морале — автор песен, джазовый вокалист и трубач. В его музыке встречаются джаз, рок, регги и хип-хоп. Его песни говорят о любви и радости, мечтах и разочарованиях, большом городе и поиске себя. Музыканты Sweet Hot Jazz Band работают в традиции развлекательного джаза, которую заложили Луи Армстронг и Луис Прима, и при этом исполняют собственную музыку. Авторские песни группы звучат на Jazz FM и в российских сериалах, среди которых «Содержанки» и «Открытый брак». Отдельная часть вечера — истории и подводки к песням, тонкая ирония, парадоксальный юмор и неожиданные лирические признания. А ещё здесь принято петь и танцевать. Так что оставить место в расписании для танцпола стоит заранее.