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Арика. SN Show.
площадь Конституции, 2
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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Певица Арика и группа SN Show с концертной программой «Сегодня и сейчас». Арика и группа SN Show создадут для тебя атмосферу праздника смесью авторской музыки и самых любимых хитов современности. Ты не только услышишь, но и увидишь самую разную палитру эмоций, которые испытывает человек. Бронь столов по телефону.
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