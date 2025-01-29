Певица Арика и группа SN Show с концертной программой «Сегодня и сейчас». Арика и группа SN Show создадут для тебя атмосферу праздника смесью авторской музыки и самых любимых хитов современности. Ты не только услышишь, но и увидишь самую разную палитру эмоций, которые испытывает человек. Бронь столов по телефону.