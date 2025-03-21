Arifalg. Акустика 55.57
Дом молодежи «Рекорд», Садовая улица, 55-57
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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Весенний сезон Акустик 55.57 откроется концертом Arifalg. Это авторский проект Глафиры Егоренковой. Её песни – это отголоски событий, трогающие до глубины сердца. Лирика на темы взрослой жизни: неудачи в любви, качели от independent и strong до выгорания, накалы злости от вселенской несправедливости и психологические теории в рифмах и мелодиях на губной трубе.
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