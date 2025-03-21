Весенний сезон Акустик 55.57 откроется концертом Arifalg. Это авторский проект Глафиры Егоренковой. Её песни – это отголоски событий, трогающие до глубины сердца. Лирика на темы взрослой жизни: неудачи в любви, качели от independent и strong до выгорания, накалы злости от вселенской несправедливости и психологические теории в рифмах и мелодиях на губной трубе.