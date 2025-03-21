ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Arifalg. Акустика 55.57

Дом молодежи «Рекорд», Садовая улица, 55-57

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Весенний сезон Акустик 55.57 откроется концертом Arifalg. Это авторский проект Глафиры Егоренковой. Её песни – это отголоски событий, трогающие до глубины сердца. Лирика на темы взрослой жизни: неудачи в любви, качели от independent и strong до выгорания, накалы злости от вселенской несправедливости и психологические теории в рифмах и мелодиях на губной трубе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста