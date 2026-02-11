Изучишь и обсудишь историю архитектуры с древних времён до современности. Разберёшь загадочную цивилизацию этрусков. До Рима в Италии уже была развитая культура — с царями, религией и системой власти. Этруски — полноценная цивилизация, которую потом аккуратно присвоят и перепишут. — Этрусские цари: строительство ключевых мест Рима — Некрополи и крепости: почему они не спали этрусков от римлян — Города и храмы: яркие святилища и влияние Востока и Греции Приходите — разберём этрусков как цельный мир: от ранних городов и яркого искусства до момента, когда они «исчезают», превратившись в Рим.