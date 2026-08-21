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Архитектурный джаз

Особняк А.А. Половцова
Большая Морская улица, 52

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Завершение:

от 3000₽ до 6500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Изысканный джазовый раут в историческом особняке Половцова. Выразительный и вдохновляющий городской цикл концертов «Архитектурный джаз» — новый проект команды «Русские Музыкальные Сезоны», который пройдёт в знаменитом особняке Половцова, известном как Дом Архитектора. Этот вечер станет настоящим приёмом в исторических интерьерах, где музыка и архитектура сплетутся в неповторимый союз. Предлагают особый взгляд на жанр: как на архитектуру звука, которая строится из множества граней и настроений. В программе концерта — от классического джаза до смелых экспериментальных и современных композиций. Лучшие исполнители с петербургской и московской сцен создадут атмосферу, в которой каждый аккорд — это кирпичик в арт-конструкции жанра. «Архитектурный джаз» — это не просто концерт, это музыкальное исследование структуры джаза, его истории и инноваций, воплощённых в звучании самых талантливых артистов. Приходи, чтобы услышать и почувствовать, как звуки строят пространство, как музыка оживляет стены и наполняет особняк духом творчества и свободы.

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