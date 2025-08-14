Открой для себя очарование старого города, прогуливаясь по его уютным дворам и парадным. Каждая из них — это целая история, оживающая под рассказом гида. Представь: старинные лестницы, украшенные изысканной лепниной и витражами, которые расскажут о былой роскоши и о великолепии. Узнаешь, как жили петербургские семьи в разные эпохи — от императорских времён до сегодняшнего дня. Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть город не только со стороны парадных проспектов, но и проникнуть в его сердце, в скрытые уголки и уникальные архитектурные детали. Продолжительность: 2 часа. Экскурсия проходит каждый день, можно выбрать время старта по желанию: в 11:00, 14:30 и 17:30. После бронирования, для подтверждения билета свяжись по WhatsApp, Telegram.