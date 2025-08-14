ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Архитектурное наследие Владимирской

Загородный проспект, 2, у ограждения возле павильона Теремок. Ближайшие ст. метро «Владимирская» и «Достоевская»

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1100₽
Возраст 0+

Про событие

Открой для себя очарование старого города, прогуливаясь по его уютным дворам и парадным. Каждая из них — это целая история, оживающая под рассказом гида. Представь: старинные лестницы, украшенные изысканной лепниной и витражами, которые расскажут о былой роскоши и о великолепии. Узнаешь, как жили петербургские семьи в разные эпохи — от императорских времён до сегодняшнего дня. Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть город не только со стороны парадных проспектов, но и проникнуть в его сердце, в скрытые уголки и уникальные архитектурные детали. Продолжительность: 2 часа. Экскурсия проходит каждый день, можно выбрать время старта по желанию: в 11:00, 14:30 и 17:30. После бронирования, для подтверждения билета свяжись по WhatsApp, Telegram.

Контакты

Телефон

WhatsApp

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста