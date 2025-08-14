Архитектурное наследие Владимирской
Загородный проспект, 2, у ограждения возле павильона Теремок. Ближайшие ст. метро «Владимирская» и «Достоевская»
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от 1000₽ до 1100₽
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Про событие
Открой для себя очарование старого города, прогуливаясь по его уютным дворам и парадным. Каждая из них — это целая история, оживающая под рассказом гида. Представь: старинные лестницы, украшенные изысканной лепниной и витражами, которые расскажут о былой роскоши и о великолепии. Узнаешь, как жили петербургские семьи в разные эпохи — от императорских времён до сегодняшнего дня. Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть город не только со стороны парадных проспектов, но и проникнуть в его сердце, в скрытые уголки и уникальные архитектурные детали. Продолжительность: 2 часа. Экскурсия проходит каждый день, можно выбрать время старта по желанию: в 11:00, 14:30 и 17:30. После бронирования, для подтверждения билета свяжись по WhatsApp, Telegram.
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