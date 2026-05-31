Путешествие по архитектурным стилям Санкт-Петербурга — один из самых увлекательных способов увидеть город по-новому. Здесь, на улицах, площадях и набережных, можно буквально прочитать историю российской архитектуры XVIII, XIX и XX веков — как по наглядному учебнику. При этом Петербург — живой и многослойный город. Он рос и менялся в разные эпохи, каждая из которых оставила свои архитектурные следы и свои правила. На этой экскурсии попробуешь разложить архитектуру Петербурга «по полочкам» и выстроить понятную линию её развития. Шаг за шагом соберёшь своего рода конструктор стилей — из площадей и дворцов, храмов и проспектов, государственных зданий и домов культуры. На экскурсии ты увидишь: – Дворцовую площадь, разобранную на элементы через призму стиля ампир; – проекты «образцовых домов» первого главного архитектора Петербурга Доменико Трезини; – многоцветный «братский дом», построенный в «русском» стиле архитектором Николаем Никоновым; – «кристально чистый образец» архитектуры авангарда в Ленинграде – Дом культуры имени Ильича. А ещё ты узнаешь: – почему в начале XVIII века в Петербурге появился особый стиль — петровское барокко; – правда ли, что Екатерина II просила архитектора Антонио Ринальди «спрятать» главный фасад Мраморного дворца во внутренний двор; – что в Петербурге называли «казарменной архитектурой» и какую роль в её появлении сыграл Николай I; – что такое колонка с дынькой; – как в Ленинграде появился градостроительный план — «фартук Ильина». Начало экскурсии: у памятника Ломоносову на Васильевском острове (памятник находится рядом с Санкт-Петербургским государственным университетом, адрес которого: Биржевая линия, 2/ Университетская набережная, 7/ Менделеевская линия, 2). Завершение: Московская площадь. Организационные моменты: – Участники будут перемещаться по городу на комфортабельном автобусе и выходить на улицу для осмотра объектов. Поэтому одевайся, пожалуйста, по погоде и надевай удобную обувь. Предварительная покупка билетов обязательна! Если у тебя возникли трудности с оплатой на сайте, позвони, пожалуйста, по телефону 748-26-50. Детям любого возраста необходимо покупать стандартный билет, так как для каждого человека нужно отдельное место в автобусе. В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства ты можешь использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm). Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера». Продолжительность: 3 часа Доступные даты: 14 Декабря (Вс ) 11:00 2 Января (Пт ) 11:00