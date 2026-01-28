За завтраком поговоришь о жизни и творчестве Архипа Куинджи. Проследишь путь художника от нищего сироты из Мариуполя до признанного мастера и богатого домовладельца, щедро помогавшего студентам-художникам. Узнаем, как рисунки на стенах кухни открыли ему дорогу в школу Айвазовского и какая связь между Куинджи и передвижниками. А также попробуешь разгадать: почему Куинджи, переживая расцвет карьеры, взял обет загадочного молчания и много лет отказывался выставлять свои работы? После тебя ждёт экскурсия по выставке «Архип Куиджи. Иллюзия света» в Русском музее. Здесь будет детальный разбор ключевых произведений на экспозиции и захватывающие истории из жизни художника. Глядя на картины, ты проследишь творческую эволюцию мастера, а также познакомишься с техникой его живописи и разгадаешь тайну его особого умения изобразить свет. Увидишь главные полотна мастера, в том числе знаменитую картину «Лунная ночь на Днепре», а «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, круассан, трюфель и напиток: чай или кофе Лектор: Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности