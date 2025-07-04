Что будет если к арфе добавить бит и бас гитару? А если все это приправить космическими эффектами? 4 июля электроарфистка Ольга Максимова выступит в день своего рождения со своим бэндом на АТС. Ты услышишь новое современное звучание Электро арфы. Увидишь много разных коллабораций с арфой. Каверы на мировые хиты и авторскую музыку. От этники до джаза.