Арфа в необычном сочетании инструментов
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 0+
Концерты
Про событие
Что будет если к арфе добавить бит и бас гитару? А если все это приправить космическими эффектами? 4 июля электроарфистка Ольга Максимова выступит в день своего рождения со своим бэндом на АТС. Ты услышишь новое современное звучание Электро арфы. Увидишь много разных коллабораций с арфой. Каверы на мировые хиты и авторскую музыку. От этники до джаза.
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