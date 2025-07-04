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Арфа в необычном сочетании инструментов

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Что будет если к арфе добавить бит и бас гитару? А если все это приправить космическими эффектами? 4 июля электроарфистка Ольга Максимова выступит в день своего рождения со своим бэндом на АТС. Ты услышишь новое современное звучание Электро арфы. Увидишь много разных коллабораций с арфой. Каверы на мировые хиты и авторскую музыку. От этники до джаза.

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