Вечер, наполненный восточной мелодикой и мягким светом свечей. Арабский уд в исполнении Аргишти и гитара Артура Бочкивски создадут атмосферу, в которой переплетаются древние традиции и современные интонации. Музыка Востока звучит глубоко и проникновенно, открывая слушателям мир тонких эмоций и ритмов. Украсят концертную программу несколько мелодий на восточных флейтах и дудуке.