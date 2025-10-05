Арабская музыка при свечах
Пирогова, 18
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Завершение:
1700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Вечер, наполненный восточной мелодикой и мягким светом свечей. Арабский уд в исполнении Аргишти и гитара Артура Бочкивски создадут атмосферу, в которой переплетаются древние традиции и современные интонации. Музыка Востока звучит глубоко и проникновенно, открывая слушателям мир тонких эмоций и ритмов. Украсят концертную программу несколько мелодий на восточных флейтах и дудуке.
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