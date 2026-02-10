В эту ночь всё будет сиять ярко, пробираясь в самые потаённые углы, где на двух танцполах с блеском расположатся все. В составе под грифом: стильно и опытно — столичные артисты Denis Kostitsyn и Masha Volum, виниловые диггеры Hidikel и Kovalev, а так же приглашённые друзья и резиденты проекта. Denis Kostitsyn Dead Moon dr.octavis dvatri Hidikel Kovalev lordfotie Masha Volum Pavel Volkov Sergei Hromov Tierror КОНСТРУКТУРА Главное — только музыка и тот кто за ней стоит.