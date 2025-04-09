Апрельские Пляски
ул. Маршала Говорова, 47
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от 800₽ до 1400₽
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Фестивали
Про событие
Фестиваль, на котором выступят группы Сбитень, EmBer, Ансамбль Марины Корсаковой. Коллективы объединяет авторское переосмысление народного творчества — русского и мирового. Под эту музыку можно как танцевать (прозвучат вальсы, мазурки, скоттиши, русские наигрыши), так и наслаждаться авторскими мелодиями и утончёнными аранжировками. Стоимость билетов: В предпродаже: 800 рублей В день концерта: 1000 рублей Для пар в предпродаже: 1400 рублей Дети до 10 лет: бесплатно
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