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Apophenia

Solaris Lab
Курляндская ул., 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Апофения — это состояние, при котором мозг видит связи и закономерности там, где их нет. Одни считают это симптомом, другие — источником творчества. 22.30 - Doozer (hypnotic) 23.30 - Paskanaama (hypnotic) 00.30 - German (hypnotic) 02.00 - Dst (mental/trance/tribe) От вдумчивого звучания — к музыкальному катарсису на 160+ bpm.

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