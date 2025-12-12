Апофения — это состояние, при котором мозг видит связи и закономерности там, где их нет. Одни считают это симптомом, другие — источником творчества. 22.30 - Doozer (hypnotic) 23.30 - Paskanaama (hypnotic) 00.30 - German (hypnotic) 02.00 - Dst (mental/trance/tribe) От вдумчивого звучания — к музыкальному катарсису на 160+ bpm.