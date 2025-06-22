Встреча, посвященная 125-летию писателя, который так тонко и точно разглядел настоящих людей: нежных, растерянных, ищущих любви, нуждающихся в дружбе, мечтающих осуществиться. Он написал историю «Маленький принц» про каждого жителя планеты. На вечере будут читать любимые отрывки из книг автора в формате медленного чтения, вместе размышляя и заново открывая что-то новое для себя. Дополнением к вечеру станут театральные этюды. Лектор: Татьяна Красильникова — ведёт преподавательскую деятельность с 1992 года. За время преподавания она прочитала более 1500 лекций по различным темам психологии, философии, философии культуры и другим гуманитарным дисциплинам. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.