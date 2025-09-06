Первый Антропофест от Medio Modo. Связующая тема всего мероприятия — антропология и, следовательно, человек со всех возможных граней. Тебя ждут три лекции — от антрополога, преподавателя философии и психолога-суицидолога. Тема лекции Станислава Дробышевского — «Социальные структуры предков человека: иерархия и прогресс». Ты узнаешь, какие формы поведения были типичны для наших предков, когда и на каких основаниях возникли формы доминирования и подчинения. Австралопитеки, неандертальцы, кроманьонцы — отличались ли они друг от друга и от нас? Как это отражается на наших лицах и в нашей жизни? С какого момента появились племена и народы, и как нам об этом узнать? Тема лекции Елизаветы Фетисовой — «Антропология любви: от эроса до агонии свайпа». Что такое Эрос — древняя сила влечения, страсть к восстановлению единства или выдумка Платона? Как он появился в шумерских пивных и что с ним стало в эпоху быстрых свайпов, алгоритмических симпатий и цифровых влюблённостей? Тема лекции Дарьи Мусс — «Антропология смерти: от танатоса до жанра тру-крайм». Неоднозначное отношение к темам, связанным со смертью, сопровождало человечество на протяжении многих веков. Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»? Как основатель психоанализа Зигмунд Фрейд изменил отношение к инстинкту смерти? Какие изменения в культуре влияли на восприятие смерти, и что это может рассказать современному философскому антропологу?