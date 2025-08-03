Антон сплетает лирику и иронию в один большой музыкальный монолог. Он учился в Гнесинке, выступал в КВН, пел у Шнура на «Голосе» и взорвал интернет кавером на «Седьмой лепесток». Его песни — как поп-мармелад с привкусом рока и грусти, которые хочется слушать и смеяться сквозь слёзы.