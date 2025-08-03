Антон Токарев
Литейный проспект, 55
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от 1700₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Антон сплетает лирику и иронию в один большой музыкальный монолог. Он учился в Гнесинке, выступал в КВН, пел у Шнура на «Голосе» и взорвал интернет кавером на «Седьмой лепесток». Его песни — как поп-мармелад с привкусом рока и грусти, которые хочется слушать и смеяться сквозь слёзы.
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