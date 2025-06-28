Домовой, водяной, леший, кикимора. Казалось бы, что может быть скучнее? Их образы в популярной культуре стали удивительно плоскими и упрощенными. В настоящем фольклоре они были другими, и с ними связаны сотни невероятных историй. Домовые казнили своих сородичей. Лешие ходили воевать с Наполеоном и на фронта Первой мировой. Из шкуры водяных делали сапоги. Леший однажды притворялся Сталиным. Лешие и водяные ходили в церкви. Кикимор продавали в бутылочках. Все это — в лекции писателя Антона Нелихова. Лектор: Антон Нелихов. Научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика Газетная пыль и Минутка этнографии.