Антон Нелихов: «Определитель мертвецов»
Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Про событие
Полный каталог живых русских мертвецов в одной лекции. Мертвецы летающие, мертвецы бегающие, мертвецы водоплавающие. Песенки и звуки покойников. Русская книга мертвых (поваренная). Покойные колдуны и ведьмы. Удавленники, опойцы, утопленники. Русалки, заспанные. Черти, одевающиеся в кожу мертвецов. Как со всем этим боролись, что это такое на самом деле и каких покойников чем кормили. И наконец! Куда забивали пресловутый осиновый кол и сколько именно кольев. Лектор: Антон Евгеньевич Нелихов – научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии». Количество мест ограничено.
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