Дворовая романтика, кухонная посиделка, котята и пёс с гитарой. Для поклонников Александра Галича, Жака Бреля и классического мерси-бита. Акустические сеты Антона Макарова — это экспрессия и самоотдача, музыкант профессионально и очень внимательно работает с публикой, так что буквально каждый зритель чувствует себя сопричастным чему-то важному и красивому. Тот самый случай, когда просто человек с гитарой способен удерживать внимание какой угодно большой аудитории.