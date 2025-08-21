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Антон Макаров

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дворовая романтика, кухонная посиделка, котята и пёс с гитарой. Для поклонников Александра Галича, Жака Бреля и классического мерси-бита. Акустические сеты Антона Макарова — это экспрессия и самоотдача, музыкант профессионально и очень внимательно работает с публикой, так что буквально каждый зритель чувствует себя сопричастным чему-то важному и красивому. Тот самый случай, когда просто человек с гитарой способен удерживать внимание какой угодно большой аудитории.

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