Фестиваль плохого студенческого кино. Разогреешься перед блоком фильмов мини-лекцией от Евгения Ваганова, автора журнала «Синема Рутин»: поговорят о том, как «высокое» и «низкое» кино влияют друг на друга на примере Италии. А после показа устроят обсуждение и пообщаешься с самими автор:ками Босыми ногами (реж. Михаил Лазарев) – 8 мин Исчезнуть (реж. Никос Вердиев) – 20 мин Макдак (реж. Александра-Мария Баширова) – 1 мин Вина (реж. Варвара Дроздова) – 11 мин Kak v la (реж. Анастасия Ушакова) – 12 мин Телефонная афера (реж. Георгий Прохоров, Михаил Серов) – 9 мин Охота вслепую (реж. virtual vomit) – 7 мин Лабораторная Крыса (реж. Кайсар Бекешев) – 5 мин