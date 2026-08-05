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Антипоказ 2026

Art Lair, Дивенская улица, 5

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фестиваль плохого студенческого кино. Разогреешься перед блоком фильмов мини-лекцией от Евгения Ваганова, автора журнала «Синема Рутин»: поговорят о том, как «высокое» и «низкое» кино влияют друг на друга на примере Италии. А после показа устроят обсуждение и пообщаешься с самими автор:ками Босыми ногами (реж. Михаил Лазарев) – 8 мин Исчезнуть (реж. Никос Вердиев) – 20 мин Макдак (реж. Александра-Мария Баширова) – 1 мин Вина (реж. Варвара Дроздова) – 11 мин Kak v la (реж. Анастасия Ушакова) – 12 мин Телефонная афера (реж. Георгий Прохоров, Михаил Серов) – 9 мин Охота вслепую (реж. virtual vomit) – 7 мин Лабораторная Крыса (реж. Кайсар Бекешев) – 5 мин

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