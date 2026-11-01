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Антипати: Вписка 2к17

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2017-й в сети. Кого вписать? Pharaoh, Dead Dynasty, Yung Lean и всё, под что ты когда-то сходил с ума. Подвороты, шмот, топовая музыка на всю квартиру и ощущение, что завтра не существует. Никаких новых правил. Просто вернёшься в интернет, из которого тебя когда-то вынесло. Дресс-код: 2к17.

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