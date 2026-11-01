Антипати: Вписка 2к17
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1550₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
2017-й в сети. Кого вписать? Pharaoh, Dead Dynasty, Yung Lean и всё, под что ты когда-то сходил с ума. Подвороты, шмот, топовая музыка на всю квартиру и ощущение, что завтра не существует. Никаких новых правил. Просто вернёшься в интернет, из которого тебя когда-то вынесло. Дресс-код: 2к17.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи