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  1. Санкт-Петербург
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Антилла

Мачты
Кожевенная линия, 34

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900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Панорамный вид на вечернюю воду, согревающие напитки и пронзительный инди-фолк — идеальный сценарий для петербургского осеннего вечера. Это по-настоящему редкое и долгожданное событие: последний сольный концерт коллектива состоялся в конце 2024 года в акустическом формате. На этот раз «Антилла» готовит масштабное электрическое шоу, наполненное драйвом, глубиной и фирменным звуком. Что тебя ждёт на концерте? Обновлённое звучание: Группа представит особенную новую программу. Ты услышишь любимые и знаковые треки из альбомов «Гидроакустика» и «Гидроэлектричество» в обновлённых аранжировках. Премьеры: Музыканты поделятся свежим материалом, который ещё не звучал на широкую публику. Эксклюзивный мерч: Только на этом концерте ты сможешь приобрести диски группы, а также лимитированную линейку фирменного мерча, созданного специально к осеннему выступлению. Близкое общение: После финальной песни вечер не закончится. Музыканты выйдут в зал, чтобы пообщаться со своими слушателями в неформальной обстановке, сфотографироваться и подписать диски.

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