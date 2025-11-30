Ноябрь подходит к концу, а вместе с ним — время сомнений и истощения. Пришло время не просто «восстановиться», а создать систему поддержки, которая сделает тебя сильнее любой непогоды. Этот тренинг для тебя, если: — Чувствуешь, что декабрьский аврал приближается, а внутренних ресурсов уже нет — Хочешь встретить зиму не как испытание, а как время возможностей — Понимаешь, что старые способы «держаться» больше не работают, — Готов создать персональный план зимовки, где будет место и работе, и отдыху, и себе Что будет на тренинге? Это не будет борьба с зимней хандрой. Здесь построят систему, которая превратит стресс в топливо для роста. Ведущая— Хасанова Анастасия, психолог, групповой тренер.