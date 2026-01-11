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#Антихэллоуин

F Club, Казанская улица, 7

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Завершение:

от 1999₽ до 12999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Канье хоть и не прилетел в октябре в Питер, но Clubmasters, Zerkalo Event и Prime Time смогли вызвать из Африки его названного брата. На #Антихэллоуин будет эксклюзивный юмористический концерт с пародистом и актёром из Кении — артистом Deion Bexby. А хедлайнеры из группы Krasa Rosa дополнят этот праздник музыки и света своим эксклюзивным диджей-сетом.

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