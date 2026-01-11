Канье хоть и не прилетел в октябре в Питер, но Clubmasters, Zerkalo Event и Prime Time смогли вызвать из Африки его названного брата. На #Антихэллоуин будет эксклюзивный юмористический концерт с пародистом и актёром из Кении — артистом Deion Bexby. А хедлайнеры из группы Krasa Rosa дополнят этот праздник музыки и света своим эксклюзивным диджей-сетом.