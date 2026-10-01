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Тим Бёртон. Хэллоуин

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 1400₽ до 3300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Откроют двери во вселенную Тима Бёртона — туда, где причудливые фантазии переплетаются с ожившими кошмарами, а грань между сном и реальностью исчезает. В этот вечер клуб «Ласточка» превратится в загадочный мир, наполненный живой музыкой, тематическими выступлениями, завораживающими костюмами и мрачной атмосферой самого мистического праздника осени. На сцене: MyStory | ХимерА | Мечтатель | Veda | Bombshell Boys | Точка Ком | Сим Грин | Альфа-Стрекозы | ElisaDay | Wilvarin Дресс-код: свободный, но именно ты создаёшь атмосферу праздника. Приходи в образах Джека Скеллингтона, Салли, Эдварда Руки-ножницы, Битлджуса и других персонажей Тима Бёртона — или выбирай свои лучшие хэллоуинские костюмы. Чем ярче, страннее и готичнее, тем лучше.

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