Откроют двери во вселенную Тима Бёртона — туда, где причудливые фантазии переплетаются с ожившими кошмарами, а грань между сном и реальностью исчезает. В этот вечер клуб «Ласточка» превратится в загадочный мир, наполненный живой музыкой, тематическими выступлениями, завораживающими костюмами и мрачной атмосферой самого мистического праздника осени. На сцене: MyStory | ХимерА | Мечтатель | Veda | Bombshell Boys | Точка Ком | Сим Грин | Альфа-Стрекозы | ElisaDay | Wilvarin Дресс-код: свободный, но именно ты создаёшь атмосферу праздника. Приходи в образах Джека Скеллингтона, Салли, Эдварда Руки-ножницы, Битлджуса и других персонажей Тима Бёртона — или выбирай свои лучшие хэллоуинские костюмы. Чем ярче, страннее и готичнее, тем лучше.