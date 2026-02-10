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Шок-концерт: выступления Соития, Leo Lenny и Драмадама. Leo Lenny выступит с новыми песнями, а также в составе женской группы Драмадама, в которую заселился мальчик. На концерте также выступит провокационная рок-группа Соитие, известная своими неоднозначными выходками. Завершит вечер диджей Cosmogrom с драм-н-басс сетом.
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