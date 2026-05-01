Начинаются майские праздники, а значит, самое время хорошо провести ночь. Приходи отдохнуть и отвлечься от всего и петь, танцевать и попивать на баре и праздновать Первомай. Самая позитивная атмосфера, заряженная на любовь и романтику и пьяные поцелуи. Вход 300р, от 5 человек бесплатно. Оплата на входе.