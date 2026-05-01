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Аннушка Душка

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Начинаются майские праздники, а значит, самое время хорошо провести ночь. Приходи отдохнуть и отвлечься от всего и петь, танцевать и попивать на баре и праздновать Первомай. Самая позитивная атмосфера, заряженная на любовь и романтику и пьяные поцелуи. Вход 300р, от 5 человек бесплатно. Оплата на входе.

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