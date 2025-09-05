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Аниме-клуб: Унесённые призраками

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 900₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Путешествие в мир аниме! Просмотр и обсуждение культового полнометражного аниме «Унесённые призраками». История о смелой девочке Тихиро, которая случайно попадает в мир духов и должна спасти своих родителей, преодолевая страхи и открывая новые горизонты. Что будет: • Короткое введение о фильме и интересные факты • Просмотр фильма (с русскими субтитрами) • Обсуждение фильма со зрителями Почему стоит прийти на показ? • Погрузись в магию мира Миядзаки и вдохновись приключениями; • Пересмотри один из самых известных аниме фильмов в истории от знаменитого творца Хаяо Миядзаки; • Обсудить фильм и его скрытые посылы • Насладись великолепной анимацией от культовой студии Ghibli Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ

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