Путешествие в мир аниме! Просмотр и обсуждение культового полнометражного аниме «Унесённые призраками». История о смелой девочке Тихиро, которая случайно попадает в мир духов и должна спасти своих родителей, преодолевая страхи и открывая новые горизонты. Что будет: • Короткое введение о фильме и интересные факты • Просмотр фильма (с русскими субтитрами) • Обсуждение фильма со зрителями Почему стоит прийти на показ? • Погрузись в магию мира Миядзаки и вдохновись приключениями; • Пересмотри один из самых известных аниме фильмов в истории от знаменитого творца Хаяо Миядзаки; • Обсудить фильм и его скрытые посылы • Насладись великолепной анимацией от культовой студии Ghibli Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ