Встреча с легендарной воительницей Луны! Сейлор Мун — история о юной Усаги, которая превращается в магическую героиню и вместе с подругами сражается с силами зла, открывая для себя дружбу, любовь и личную силу. Что будет: • Короткое введение о сериале и его особенностях • Просмотр серий с русскими субтитрами • Обсуждение с участниками Почему стоит прийти: • Открой для себя классическое аниме, знакомое многим с детства • Узнай больше о магических девушках, дружбе и приключениях Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ