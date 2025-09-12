Аниме-клуб: Сейлор Мун
Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 900₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Встреча с легендарной воительницей Луны! Сейлор Мун — история о юной Усаги, которая превращается в магическую героиню и вместе с подругами сражается с силами зла, открывая для себя дружбу, любовь и личную силу. Что будет: • Короткое введение о сериале и его особенностях • Просмотр серий с русскими субтитрами • Обсуждение с участниками Почему стоит прийти: • Открой для себя классическое аниме, знакомое многим с детства • Узнай больше о магических девушках, дружбе и приключениях Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ
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