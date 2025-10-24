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Аниме-клуб: Крутой учитель Онидзука (GTO)

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 900₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Знакомство с легендарным сериалом конца 90-х — «Крутой учитель Онидзука». Это история о том, как бывший байкер и хулиган неожиданно становится учителем и решает по-своему менять жизни учеников. Формат: аниме на японском с русскими субтитрами. На встрече: • Короткое введение об истории создания сериала и его популярности в Японии и за её пределами • Просмотр первых серий (с русскими субтитрами) • Обсуждение главных тем: взросление, дружба, уважение и нестандартные методы преподавания Почему стоит прийти? • GTO — культовое аниме, смешное, трогательное и очень жизненное • Чтобы увидеть, как главный герой с не самым идеальным прошлым становится настоящим примером для подростков • Возможность обсудить, чему аниме может научить нас о школе и жизни Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ

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