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Аниме-клуб: Идеальная грусть (Perfect Blue)

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 900₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Хэллоуин в Козюкофе — и это отличный повод погрузиться в один из самых мрачных и психологически напряжённых аниме-фильмов всех времён — «Идеальная грусть» режиссёра Сатоси Кона. Это не просто аниме, а настоящий психологический триллер о границе между реальностью и иллюзией, славой и личностью, страхами и одержимостью. Формат: фильм на японском с русскими субтитрами. На встрече: • Короткое введение о Сатоси Коне и влиянии фильма на мировое кино • Просмотр полнометражного фильма (с русскими субтитрами) • Обсуждение тем: цена популярности, давление общества и хрупкость психики Почему стоит прийти? • Это культовый триллер, вдохновивший Д. Аронофски при создании «Чёрного лебедя» • Идеальный выбор для мрачной хэллоуинской атмосферы • Возможность обсудить, почему фильм до сих пор вызывает мурашки и восторг у зрителей Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ

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