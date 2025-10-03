Путешествие в мир аниме! Просмотр и обсуждение финала «Атаки Титанов», а именно фильм «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака». Формат: фильм/серия на японском с русскими субтитрами. На встрече: • Короткое введение о сериале • Просмотр фильма (с русскими субтитрами) • Обсуждение фильма и сериала в целом со зрителями Почему стоит прийти на показ? • Чтобы увидеть концовку одного из главных аниме современности • Обсудить финал, который вызвал множество споров • Возможно, откроешь для себя новый взгляд на историю и персонажей через дискуссию Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ