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Аниме-клуб: Атака Титанов

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 900₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Путешествие в мир аниме! Просмотр и обсуждение финала «Атаки Титанов», а именно фильм «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака». Формат: фильм/серия на японском с русскими субтитрами. На встрече: • Короткое введение о сериале • Просмотр фильма (с русскими субтитрами) • Обсуждение фильма и сериала в целом со зрителями Почему стоит прийти на показ? • Чтобы увидеть концовку одного из главных аниме современности • Обсудить финал, который вызвал множество споров • Возможно, откроешь для себя новый взгляд на историю и персонажей через дискуссию Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ

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