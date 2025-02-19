Фильм будет показан на испанском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: Её бросил любовник, его жена не даёт ей проходу, её подруга связалась с террористами, а её адвокат оказалась обыкновенной дрянью. Можно ли пережить все это и не сойти с ума? Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff