Английский киноклуб: «Женщины на грани нервного срыва» (1988)
Циферблат, набережная реки Мойки, 90
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм будет показан на испанском языке с русскими субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: Её бросил любовник, его жена не даёт ей проходу, её подруга связалась с террористами, а её адвокат оказалась обыкновенной дрянью. Можно ли пережить все это и не сойти с ума? Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff
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