Фильм будет показан на английском языке с двойными субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: Прошло 20 лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все его ждали: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff