Фильм будет показан на английском языке с двойными субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: Над старшеклассницей Олив насмехаются из-за слуха о потере ею невинности в школе с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в достоинство и становится популярной. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff