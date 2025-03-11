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Английский киноклуб: «Отличница лёгкого поведения» (2010)

Циферблат, набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм будет показан на английском языке с двойными субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: Над старшеклассницей Олив насмехаются из-за слуха о потере ею невинности в школе с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в достоинство и становится популярной. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff

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