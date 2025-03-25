Фильм будет показан на английском языке с двойными субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу. ФБР, уверенное, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным-маньяком Ганнибалом Лектером, который мог бы помочь составить психологический портрет убийцы. Сам Лектер отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если она попотчует его больное воображение подробностями своей личной жизни. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff