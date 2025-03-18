Фильм будет показан на английском языке с двойными субтитрами. После просмотра участники обсудят его в двух группах: на русском и английском языках. О фильме: У примы балетного театра неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у неё все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления. Стоимость – 350 рублей + тариф кофейни. Запись в телеграме ведущего – @kozukoff