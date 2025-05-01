Клуб Ангар откроет террасу и проведёт первую в этом году большую вечеринку под открытым небом. Настраивайся на летний вайб под техно-сеты от резидентов и специальных гостей клуба. Для тебя выступят: - St.Mike - Fatal_M -Blvck Cvrnvge - Babura - Eva.Y - Dinara - Mvriv - Vexa9