Angar Open Air
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Клуб Ангар откроет террасу и проведёт первую в этом году большую вечеринку под открытым небом. Настраивайся на летний вайб под техно-сеты от резидентов и специальных гостей клуба. Для тебя выступят: - St.Mike - Fatal_M -Blvck Cvrnvge - Babura - Eva.Y - Dinara - Mvriv - Vexa9
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи