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Angar 1 Year

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Rлуб Angar с размахом отметит первый год своей жизни. Хэппи бёздэй с размахом. 2 разноформатные сцены, визуальное шоу и перформансы, а также подарки от клуба и партнеров ждут тебя в эту ночь. Для тебя выступят (список длинный, поэтому составляй DJ-Бинго: - Neovision Main Stage - plenka (Dj-set) - Summer Of Haze - Broosnica - Vsn7 - cryspel - Blvck Cvrnvge - Future Fire - Fatal-M - Mvriv - Neexee + Secret Guest - Kardio Teracce - Nastya Zimens - St.Mike - Yaleeni - Dinara - Evrsn - Roni Rix - Vexa9

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