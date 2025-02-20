Лекция про Андрея Воронихина — архитектора XIX века, чья жизнь окружена загадками. Храм, созданный в начале XIX века по его проекту, знает любой, кто когда-либо бывал на Невском проспекте. Двумя широкими крыльями, нежными объятиями приглашает колоннада Казанского собора отдохнуть от шумного проспекта в небольшом сквере. Непременно, архитектор Андрей Воронихин был бы рад, увидев, какой популярностью у любителей архитектуры пользуется Казанский собор (или можно его главное творение). В биографии Андрея Воронихина до сих пор много пробелов. Не все периоды хорошо изучены из-за недостатка данных. Его 55 лет жизни окружены загадками. Например, не до конца изученным остается период становления Воронихина как архитектора. Но лучше всего об архитекторе рассказывают его произведения. Казанский собор и Горный институт, малые архитектурные формы, памятники, мостики и интерьеры — на лекции поговорят о многообразии памятников и широте таланта Андрея Воронихина. На лекции ты узнаешь: — где в Петербурге искать греческий храм и римскую площадь — чем отличается высокий классицизм от раннего — как развить карьерный трек от крепостного до зодчего с мировым именем — как Андрей Воронихин связан с Великой французской революцией — как придумать целый ансамбль из одного здания — где, по мнению Александра Бенуа, спрятана «душа здания» Это одна из трёх лекций цикла «Петербургский архитектор», где поговорят про три века архитектуры и трёх зодчих — Франческо Растрелли, Андрея Воронихина и Карла Шмидта. Продолжительность: 1,5 часа. Место проведения: Лекторий 16Place, зал XL