На выставке Андрея Усова (Вилли) — легенды советской и русской фотографии — тебя ждёт уникальное путешествие в ушедшую эпоху. Центральное место займут его знаменитые, полные драйва и эмоций рок-фотографии, благодаря которым он прославился как автор оформления культовых магнитоальбомов «Аквариума» и «Зоопарка». Их дополнят поэтичные городские пейзажи, где запечатлены не просто виды, а сама душа города — его знаменитые мосты, парки и набережные, увиденные глазами влюблённого в Петербург художника. Особенным акцентом экспозиции станут несколько работ из лирического проекта «Флёр». Завершают многогранную картину творчества мастера немногочисленные, но глубокие и живые портреты, которые, как и все его работы, ведут неспешный и честный диалог со зрителем. Открытие выставки — 24 октября в 18:00 ср–вс 12:00 – 20:00 пн–вт выходные дни