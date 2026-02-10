Андеграундный опыт (Underground Experience)
Терраса М4, Мельничная улица, 4В
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Празднование дня рождения резидента U.E. — Георгия Робакидзе, он же Ро. В программе друзья и соратники именинника: проект Жуткий Лазер с новой программой, резиденты U.E. — Ершов и Залётный, минималист Замотин и батя батей — DJ Слон. В звуке: техно, электро, брейкбит, асид и вонки.
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