Празднование дня рождения резидента U.E. — Георгия Робакидзе, он же Ро. В программе друзья и соратники именинника: проект Жуткий Лазер с новой программой, резиденты U.E. — Ершов и Залётный, минималист Замотин и батя батей — DJ Слон. В звуке: техно, электро, брейкбит, асид и вонки.