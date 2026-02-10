Встречай Алые паруса в Виновнице: смотри на корабль, провожай главный выпускной города и продолжай праздник на Конюшенной. Эта ночь про конец школы, новую жизнь и мечты, которые хочется загадать именно сейчас. Впереди новые люди, города, решения и большой путь, который начинается красиво Билет / бронь = вход без очереди Забронировать стол можно по номеру телефона. С собой возьми паспорт / военный билет / права;