Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Готов к самой романтичной ночи в году? Пока над Невой проплывают символы мечты, «Виновница» уже создаёт свою особую магию внутри. Танцуй до утра и загадывай самые смелые желания. В программе: дерево желаний, спешл-коктейли, закапывание капсулы времени, вайбовые сеты и создание карты желаний. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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