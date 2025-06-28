Готов к самой романтичной ночи в году? Пока над Невой проплывают символы мечты, «Виновница» уже создаёт свою особую магию внутри. Танцуй до утра и загадывай самые смелые желания. В программе: дерево желаний, спешл-коктейли, закапывание капсулы времени, вайбовые сеты и создание карты желаний. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.