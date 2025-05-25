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Вечеринки
Про событие
Альтернатива ночным вечеринкам, но со всеми плюсами серьёзных ивентов. Что будет: — Виниловый электро dj сет oт Hidikel — live выступление от Garcon Kasson на синтезаторах, EMM dj’s — баттл frestyle танцоров под electro музыку Всё это с мощным звуком, винтажным антуражем клуба Мачты и нежноймайской погодой с видом на Финский залив.
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