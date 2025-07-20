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Aloha Party

База Отдыха Лазурная, Мурманское шоссе 33 км

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от 3000₽ до 4200₽
Возраст 18+
Игры
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Перенесись в атмосферу настоящих Гавайев — с пальмами, танцами, красками и жаркими эмоциями на Aloha Party! Что тебя ждёт: — Краски Холи (не забудь сменную одежду) — Шашлык с овощами и напиток — бесплатно каждому гостю — Бар с освежающими коктейлями и тропическими миксами — Дымные коктейли — Два диджея, которые не дадут тебе стоять на месте — DreemS/O | KAJA SOUL — Поющая ведущая SVETILANA — Развлечения в гавайском стиле На территории базы отдыха «Лазурная» тебя ждут: — Пейнтбол и лазертаг — Пляжный волейбол и теннис — 5 видов тира — Прокат велосипедов и квадроциклов — Зарница и командные игры — Аренда лодок и SUP-досок для водного чила *за дополнительную плату Дресс-код: гавайский стиль (цветочные гирлянды, рубашки-алоха, шорты)

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Комментарии

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Kar_kar
20 июля 2025, 21:29

Приехали вот на вечеринку, людей не было особо, сначала прошли даже мимо, но как оказалось вечеринка это маленький домик с двумя лавочками и столом, туалет был далеко, музыки не было, за пультом сидела маленькая девочка, хотя ожидался диджей, из того что входит в стоимость билета, это маленькая тарелка шашлыка куриного и вялые овощи к нему + кружка чая, все остальное за дополнительную стоимость, сапы, напитки (коктейль 400 рублей, причем все как в столовой просто на столе и без холодильника) кальян Не совсем понятно, за что нужно отдавать 3000 рублей, ведущего не было, атмосфера совсем не праздничная В итоге мы пришли, съели тарелку шашлыка и уехали Вот и вечеринка, все! Очень не советуем, если не хотите зря потратить время и деньги

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