Перенесись в атмосферу настоящих Гавайев — с пальмами, танцами, красками и жаркими эмоциями на Aloha Party! Что тебя ждёт: — Краски Холи (не забудь сменную одежду) — Шашлык с овощами и напиток — бесплатно каждому гостю — Бар с освежающими коктейлями и тропическими миксами — Дымные коктейли — Два диджея, которые не дадут тебе стоять на месте — DreemS/O | KAJA SOUL — Поющая ведущая SVETILANA — Развлечения в гавайском стиле На территории базы отдыха «Лазурная» тебя ждут: — Пейнтбол и лазертаг — Пляжный волейбол и теннис — 5 видов тира — Прокат велосипедов и квадроциклов — Зарница и командные игры — Аренда лодок и SUP-досок для водного чила *за дополнительную плату Дресс-код: гавайский стиль (цветочные гирлянды, рубашки-алоха, шорты)