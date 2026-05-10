Алло
Каменноостровский проспект, 27Г,
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль артиста-студента Ангелины Зеничёвой в жанре клоунады. Она ждёт звонка, сообщения, спасения. Не отходит от телефона ни днём, ни ночью. Нужно приготовить ужин, убраться, постирать, накраситься, сделать ремонт. Много всего. Для кого? Режиссер: Дима Казенас. Актриса: Ангелина Зеничёва.
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