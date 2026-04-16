All In Orchestra / Все в оркестре
Центр Современного Искусства им. Сергея Курёхина, Средний проспект Васильевского острова, 93
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Завершение:
от 1900₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Оркестр объединяет ренегатов консерватории и продюсеров электронной музыки. Это не очередные оркестровые версии известных произведений, а полностью авторский материал. Ребята устраивали камерную презентацию на Новой Сцене Александринского театра и делали масштабный рейв в старой Кирхе. Теперь настала очередь Центра Курехина и его уникального зала с акустикой, как в студии звукозаписи. Слышен будет каждый нюанс музыкальной ткани.
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