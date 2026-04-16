Оркестр объединяет ренегатов консерватории и продюсеров электронной музыки. Это не очередные оркестровые версии известных произведений, а полностью авторский материал. Ребята устраивали камерную презентацию на Новой Сцене Александринского театра и делали масштабный рейв в старой Кирхе. Теперь настала очередь Центра Курехина и его уникального зала с акустикой, как в студии звукозаписи. Слышен будет каждый нюанс музыкальной ткани.