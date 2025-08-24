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All Day Party

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Тебя ждёт целый день танцев, классов, баттлов, перфомансов, музыки и свободы. Что будет: — 11:00-13:00 — кофейный рейв 17.00-22.00 - 16+ танцовщики и активности А также: — Бесплатные танцевальные OpenAir?классы от IDC по различным стилям; — Пенная вечеринка — Уникальные баттлы на крыше — эксклюзив с видом на Сэйнт-Пи; — Призы от партнёров; — Турнир по Street Basket — summer vibes, шезлонги, chill на крыше в лучшем месте Питера; — Пинг?понг, бирпонг; — Гастрозона, где собраны все кухни мира, авторские коктейли; — Смотровая площадка на крыше; — DJ?сеты на open-air сцене — Шоукейсы команд и танцоров IDC — энергия, которую не спутаешь ни с чем. Запись на Баттлы (16+ Взрослые) (18:00) https://clck.ru/3NfH9r Запись на Пинг-Понг CHAMP (18:00) https://clck.ru/3NfHAz

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